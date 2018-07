Dal 27 luglio torna l’Altra Festa

Torna anche quest’anno, da venerdì 27 luglio a domenica 5 agosto, “L’Altra Festa”, la festa del Partito della Rifondazione Comunista presso l’Area Feste di Via Carreggia a Cardano al Campo.

Oltre all’ormai tradizionale stand gastronomico, anche per quest’anno ci sarà la proposta vegana e vegetariana. Durante tutto l’arco della festa si terranno inoltre dibattiti, momenti di incontro e buona musica dal vivo. Importante: la cucina apre sempre alle 19.30!

Il programma completo

Venerdì 27: DUEDIDUE, Happy Music.

Sabato 28: TURNO DI NOTTE, Rock anni Ottanta e Novanta.

Domenica 29: LUCA MARINO, Musica d’Autore.

Venerdì 3: LITTLE ANGEL & THE BONECRASHERS, Country Music.

Sabato 4: CAUSTICO, Rock anni Ottanta.

Domenica 5: JUDY IN THE CASE, West Coast.

I concerti inizieranno verso le 22.00.

Le due domeniche, a partire dalle 13.00, ci ritroveremo per un pranzo popolare.