Dal 7 agosto in tv lovesofa la sit-com varesina

Il Lele, la Sabri e la loro cagnolina Kitty sono i protagonisti della nuova serie LoveSofà ideata da Emanuele Mattana.

Emanuele e Sabrina sono una coppia appena sposata: lui è un appassionato di cinema e una volta a casa desidera solo guardare un film in pace, Sabrina ha invece bisogno delle attenzioni del suo uomo.

Il pubblico assisterà alle avventure della coppia dal punto di vista della televisione.

Mattana aveva prodotto assieme a Marco Lamanna l’episodio pilota di un progetto intitolato Zarea, ispirato alla serie horror Z-Nation.

Le riprese si sono svolte interamente in Valcuvia con la partecipazione di numerose comparse del Varesotto, tutte travestite da zombie. Il progetto ha suscitato l’interesse del proprietario della casa editrice statunitense The Asylum, che ha riconosciuto Zarea come spin off ufficiale della serie Z-nation.

Ora Emanuele ritorna nelle vesti di autore, regista e attore protagonista della sit-com LoveSofà, la serie made in Varese che a partire dal 7 agosto sarà possibile guardare in televisione.