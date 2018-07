Dal centro storico all’estrema periferia: si preparano le asfaltature

Le asfaltature delle strade un tempo erano un classico del cuore dell’estate, poi le incertezze delle regole (dettate da Roma) sul bilancio dei Comuni avevano ottenuto l’effetto collaterale di farle spostare – come altre cose – fin quasi in autunno.

«Per le asfaltature stanno completando la documentazione: ho detto che devono iniziare il prima possibile, prima del mese d’agosto» dice l’assessore ai lavori pubblici di Gallarate Sandro Rech. La speranza è di partire già negli ultimi giorni di luglio e concentrare quanti interventi possibili nel mese di agosto. «Sicuramente tra questi ci saranno tutti i lavori vicini alle scuole».

La lista delle vie è lunga, anche perché si interviene spesso su sezioni brevi, quelle più “ammalorate”, come si dice in gergo tecnico per indicare le strade piene di buchi e rappezzate alla bell’e meglio negli anni. Ad esempio: appena ai margini del centro viene rifatto il fondo di via Foscolo nel breve tratto tra via Monsignor Macchi e via Borgo Antico, corrispondente in sostanza al sottopasso della ferrovia. Centro ci sono vie di ogni zona della città, dal pieno centro – quasi ai margini della zona pedonale – alle aree più periferiche (la divisione in quartieri, qui sotto, è nostra: alcune vie sono un po’ al confine tra un quartiere e l’altro, ci perdonerete se non siete d’accordo).

Non c’entrano invece con il Comune i cantieri che nella mattina di mercoledì hanno creato code in via Carlo Noè, al delicato incrocio con rotatoria con via padre Lega e via Palestro: «Erano lavori di altre reti» spiega Rech. Noi ci premuriamo di dare poco fastidio, per gli altri non possiamo negare il permesso, il cantiere poi lo gestiscono loro». Tra gli altri lavori non in capo al Comune, citiamo i lavori di Alfa srl sulla rete fognaria in viale Milano, che hanno imposto una deviazione che dovrebbe rimanere fino al fine settimana.

TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI

Centro

Via Torino (tratto da viale Milano);

via Novara (dal civico 10 a via Palestro);

via Foscolo (da via Monsignor Macchi a via Borgo Antico);

via Villoresi (da via Novara a via Carlo Noè);

via Trieste (da via Ferni al parcheggio dietro la pretura);

via Marsala (da via Palestro a via Mentana);

via Volta (da via Pozzoli al civico 3);

via Battisti (da via Volta a via Sacconaghi);

via Arnaldo da Brescia (da via Battisti al civico 10);

via Mantova (da via Venegoni al civico 1);

via Roma (da corso Sempione al civico 5);

Arnate

via Cappuccini (da via Vaschi a Largo Alpini)

via Vaschi (da via Cappuccini al civico 15);

via Virgilio (da via Cappuccini al civico 12);

via dei Platani (da via Padova a via delle Querce);

via Checchi (da via Moncenisio a via Monviso);

via Marco Polo (da via Nazareno Sauro al civico 11);

via Cardinal Schuster (il tratto verso via Carioli);

Cascinetta

rotatoria di piazza Buffoni;

via Pegoraro (da via Riva a corso Colombo)

via Riva (da corso Colombo al civico 8);

Corso Cristoforo Colombo (da via Pegoraro a via Vittorio Veneto);

Cajello

via Maroncelli (da via Campo dei fiori al civico 2);

via Ortella (da via Curtatone al civico 2);

Cedrate

rotatoria di via Praderio;

via Mameli (da via Fusinato al civico 33);

via Montesanto (da via Col di Lana a via Praderio e da via Col di Lana fino al posteggio al civico 5);

viale Lombardia (da via Praderio a via Canova);

Crenna

via Alberto da Giussano (tratto da viale dei Mille al ponticello della ferrovia);

via Locarno e piazza Repubblica (da via Donatello a via Balilla);

via Galvani (da via Bellini a via Valle Nuova);

via Bolivia (da via Bellini alla curva di via Bolivia);

via Binda (da via Pascoli a via Balilla)

via Ardigò (da via Monte San Martino al civico 15);

via Carminati (tratto di fronte al civico 5);

Madonna in Campagna

via Aleardi (da via Madonna in Campagna al civico 33 e il tratto tra l’ingresso di Amsc e il civico 70);

via Ranchet (il tratto verso via Sebino e l’intersezione con via Bachelet);

via Calatafimi (tratto verso Busto Arsizio);

Ronchi

via Martiri di Cefalonia (di fronte al civico 21)

via Sciesa (da via Aosta al civico 36);

via Padre Lega (da via delle Rose e via Solferino);

Sciarè

via Colleoni (da via Doria al civico 22);

via Doria (da via Baracca all’angolo di via Doria);

via Colleoni (da via Doria al civico 22 e il tratto dal campo sportivo a via Ferruccio);