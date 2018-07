Dal National Georaphic a Donna Moderna, la biblioteca di Busto presta anche le riviste

Da oggi la ricca offerta di periodici della biblioteca di Busto Arsizio si apre ad un pubblico più vasto. Sarà infatti possibile portare a casa le riviste e leggerle in tutta tranquillità, per una settimana, ad esclusione dell’ultimo numero che resterà per la consultazione in biblioteca.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze informative e del tempo libero: attualità, arte, scienza, storia, geografia, psicologia, musica, cinema, benessere, salute, cucina, automobilismo. Accanto all’offerta tradizionale, la biblioteca di Busto Arsizio offre l’accesso all’edicola digitale (attraverso il portale MediaLibraryOnLine Sistemi di Varese) che permette la consultazione gratuita di oltre 7.000 testate di più di 100 Paesi. Nell’edicola on line sono presenti i maggiori quotidiani e periodici italiani unitamente a importanti titoli stranieri come ad esempio Le Figaro, El País, The Daily Telegraph, The Washington Post, tutti consultabili gratuitamente in versione integrale.

«Con l’attivazione del servizio, inedito per la nostra città, di prestito dei periodici, la biblioteca comunale si dimostra sempre più attenta alle esigenze dell’utenza e a rispondervi in modo concreto – commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Una ragione di più per rendere merito allo sforzo della direzione e degli operatori, che stanno attuando una profonda trasformazione nell’attività e, quindi, nella concezione, di un presidio culturale fondamentale per la città, di cui i Bustocchi, e non solo, stanno dimostrando il valore quotidiano e la necessità, anche rispetto a un fabbisogno di cultura che è in continuo aumento».

ELENCO PERIODICI PRESTABILI

INSERTI SETTIMANALI A QUOTIDIANI:

D (REPUBBLICA) IO DONNA (CORRIERE DELLA SERA) 7 (CORRIERE DELLA SERA) IL VENERDI’ (REPUBBLICA)

SETTIMANALI

DONNA MODERNA L’ESPRESSO FAMIGLIA CRISTIANA GRAZIA INTERNAZIONALE PANORAMA VANITY FAIR

MENSILI