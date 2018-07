Dal Paperduto a Turbigo: la ciclabile del Ticino si rifà il look

Buone notizie per gli appassionati delle due ruote. Enel Green Power ha realizzato un importante intervento di restyling della segnaletica orizzontale del tratto di ciclabile compreso tra la diga del Panperduto e il comune di Turbigo, per un percorso totale di circa 15 km.

L’intervento rende più fruibile e sicuro questo suggestivo percorso ciclabile tra gli affascinanti paesaggi della Valle del Ticino. L’itinerario, che si snoda lungo il corso del fiume Ticino, porta alla scoperta delle storiche opere idrauliche realizzate per la salvaguardia del territorio, per la produzione di energia elettrica a zero emissioni e per le funzioni irrigue. Un percorso, quindi, sospeso tra la natura e la storia dell’ingegneria idraulica che ha trasformato per secoli il destino agricolo, industriale e commerciale di tutta la pianura compresa tra il fiume e l’area urbana di Milano.

«Siamo orgogliosi di promuovere iniziative di valore per il territorio, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e contribuire al benessere delle comunità locali –ha commentato Davide Cavalli, Responsabile Unità Territoriale Vizzola di Enel Green Power– Grazie a questo intervento i cittadini potranno percorrere con maggior piacere e sicurezza questo itinerario alla scoperta dei magnifici paesaggi della Valle del Ticino».