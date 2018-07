Dalle erbacce e dall’oblio rispunta il busto di Cecilia Figini

Lo spirito d’osservazione e l’impegno dei soci del Circolo Tramway hanno permesso di salvare dal degrado il volto di uno dei benefattori dell’ospedale cittadino.

È stato infatti recentemente riqualificato e rinnovato il busto di Cecilia Figini benefattrice del presidio saronnese. «Qualche mese fa uno dei nostri associati – spiegano dal circolo Tramway – ha notato qualcosa che spuntava tra l’altissima erba dell’aiuola centrare dell’ospedale». Era il busto di una saronnese donato dai propri concittadini nel 1907 dopo che la donna aveva lasciato tutto il proprio patrimonio all’ospedale di piazzale Borella.

I volontari hanno contattato la direzione dell’ospedale che si è mostrata subito disponibile: «Abbiamo deciso di ripulirlo, di verniciare la scritta di ringraziamento dei saronnesi e di apporre una nuova targhetta per ricordare l’intervento di manutenzione realizzato dalla nostra associazione”. I membri del circolo Tramway, che in passato hanno recuperato altri piccoli gioielli di Saronno, come l’orologio del Ponte della Vittoria, hanno anche donato una base in sassi bianchi per evitare che l’erba dell’aiuola torni ad avvolgere il busto.