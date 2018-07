Danni per la pioggia: per evitarli occorre buona manutenzione

Gentile direttore,

abbiamo letto l’articolo sui disastri causati dalle piogge di questa notte.

A noi sembrerebbe molto piu’ completa l’informazione che state dando se pubblicaste anche lo stato dei fossati, dei tombini, delle canalette di deflusso delle acque prima di questa notte.



Perché non fate un bel servizio sulle condizioni di manutenzione … a Varese ( escluso probabilmente il centro ) non c’è un tombino ripulito, sono tutti intasati.

L’altro giorno siamo stati al Sacro Monte di Varese: una situazione penosa come del resto in tute le periferie della città. L’acqua piovana è costretta a scorrere sulle sedi stradali con le palesi conseguenze.

Controllate per credere.

Le amministrazioni sono pronte a piangere ma non a prevenire facendo la giusta manutenzione.

Pensiamo di aver dato un contributo a Varese News al fine di meglio evidenziare le vere cause che provocano questi problemi.

La ringraziamo anticipatamente sperando di leggere un prossimo articolo a riguardo.

Un gruppo di assidui lettori.