Danze esotiche e cabaret nel giovedì sera di Busto

Vieni in centro il giovedì sera, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio, torna giovedì 19 luglio con tanti eventi da non perdere.

Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle e per le vie del centro saranno tantissime le attività.

Piazza San Giovanni, dalle 21.00, ospiterà “Gypsy Tales”, spettacolo di danze del Mediterraneo a cura di ASD Raggi d’Oriente. Durante la serata verranno proposte musiche, danze e molto altro, che saranno interpretati dai professionisti e dagli allievi dei corsi di danza del ventre e pizzica salentina.

Sempre in piazza San Giovanni, alle 21.00, prenderà il via la penultima tappa della “Caccia ai Tesori di Busto” che inviterà bambini e famiglie a trovare i tesori nascosti nei negozi del centro. Basterà rispondere bene ad alcune domane di cultura e tradizioni cittadine ed essere veloci per vincere i tanti premi offerti dal Comitato Commercianti Centro Cittadino. L’iscrizione è gratuita. I gruppi più assidui partiranno con qualche minuto di vantaggio nella tappa finale prevista per il 26 luglio.

Piazza Santa Maria, dalle ore 21.30, farà da sfondo allo spettacolo musicale e di cabaret che vedrà protagonisti Diego Barbati, attore, presentatore e cantante bustocco, e Max Pieriboni, cabarettista dai mille volti e travestimenti, noto per la partecipazione alle trasmissioni televisive “Zelig” e “Colorado”. Presenta Romina Cristallo. Coreografie e ballo a cura della Real Family school

Si ricorda inoltre il nuovo appuntamento con i laboratori tessili gratuiti per adulti e bambini tenuti da Maestri Artigiani, presso la Bottega Artigiana. Il laboratorio avrà inizio dalle ore 21.00 e il tema della serata sarà il feltro.