David William Caruso chiude Maga Estate

Sabato 21 luglio alle ore 21.00, il Maga di Gallarate ospita l’ultimo appuntamento Maga Estate, la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio trasforma l’area esterna del museo gallaratese in un palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti a ingresso gratuito.

Protagonista della serata sarà David William Caruso e Band con un concerto che fonde cantautorato italiano a sonorità rock prodotte da chitarre distorte e dal mood inconfondibile del piano Rhodes.

David William Caruso vanta una lunga esperienza artistica: le aperture di concerti a Fabrizio Moro e a Gianluca Grignani; la presentazione del suo secondo album presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma (tutto sold out); le esibizioni nella maggior parte dei locali della Capitale (Contestaccio, Stazione Birra, Circolo degli Artisti, Fonclea, The Place, Lian Club, Marmo, Caffè Latino, Jailbreak…). In caso di pioggia, il concerto si tiene all’interno del museo.

Prima dello spettacolo è possibile visitare le esposizioni presenti al museo: la Project Room di Valerio Rocco Orlando (fino al 16 settembre 2018), dal titolo Mondi Paralleli e la mostra Paolo Masi. Doppio spazio (fino al 16 settembre 2018).

Mondi Paralleli di Valerio Rocco Orlando, nata da una serie di laboratori realizzati con gli studenti dei Licei Artistici P. Candiani – P. Bausch di Busto Arsizio e A. Frattini di Varese, sviluppata negli spazi del museo e con affissioni in città. Il progetto ha preso le mosse da una riflessione sui social media e sul ruolo che questi ricoprono nella vita delle persone. Attraverso tre workshop e l’utilizzo della piattaforma Instagram, l’artista e i ragazzi hanno realizzato una serie di profili fittizi che interagiscono tra loro e con la realtà degli utenti social.

Il progetto Paolo Masi. Doppio spazio, curato da Lorenzo Bruni, offre una lettura approfondita della ricerca che l’artista ha affrontato, dalla fine degli anni Cinquanta a oggi, attraverso cicli pittorici che, pur essendo realizzati in decenni distanti tra loro, hanno come soggetto comune il tema della “vibrazione” del segno-colore che si “rivela” in relazione al materiale scelto come supporto.

MA*GA Estate

David William Caruso e Band

Sabato 21 luglio 2018, ore 21.00

Ingresso libero

In caso di pioggia, il concerto si tiene all’interno del museo (capienza max 100 posti)

MA*GA

Via E. De Magri, 1 – Gallarate VA

info@museomaga.it +39 0331706011

www.museomaga.it

martedì – venerdì 10.00 – 13.00 | 14.30 – 18.30

sabato e domenica 11.00 – 19.00

Nelle date dei concerti, il museo aprirà alle ore 15.00

In occasione degli eventi il Maga Bar rimarrà aperto