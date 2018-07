L’edizione 2018 del Rally di Roma Capitale si è concluso con una lunga serie di verdetti, due dei quali riguardano anche due piloti di punta del movimento varesotto: Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso (foto Acisport).

La gara capitolina, inserita sia nell’Europeo sia nel CIR (l’assoluto italiano) è stata vinta dai russi Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov alla guida di una Ford Fiesta R5, con la quale hanno preso il comando nella seconda prova e lo hanno mantenuto fino al termine.

Alle loro spalle è accaduto di tutto con numerosi piloti incappati in problemi più o meno gravi o in ritiri. Della prima fascia fa parte anche Andrea Crugnola (Ford Fiesta R5), costretto presto a inseguire a causa di una foratura e rimasto fuori dalla top ten finale (13° a 3’47” dal vincitore) nonostante la vittoria della PS8. «È stato uno dei weekend di gara più difficili da quando corro» ha ammesso il pilota varesino al termine del “Roma Capitale”, gara in cui Crugnola (navigato da Danilo Fappani) ha davvero faticato a trovare la messa a punto ideale per sfruttare al meglio la vettura.

Il 29enne di Calcinate del Pesce ha comunque raggranellato alcuni punti validi per la classifica del CIR assoluto nel quale è al quarto posto, a un soffio però dalla seconda e terza posizione. Lontana invece la vetta con Andreucci, che ha gareggiato a Roma (ritirandosi nel finale) nonostante un serio incidente recente nei test.

Chi invece torna dalla Capitale ancora più forte è Damiano De Tommaso, sempre più leader del Tricolore Junior. Il pilota di Brebbia ha dominato la classifica giovanile e ha anche vinto quella delle vetture a due ruote motrici con la sua Peugeot 208 R2B (navigatore Michele Ferrara). «Avevo promesso a Michele che avremmo festeggiato al meglio i suoi 40 anni: siamo molto contenti di un risultato che è arrivato grazie a un grande lavoro di preparazione da parte di tutti» ha spiegato il 22enne nell’orbita ufficiale Peugeot. A causa dei problemi occorsi ai principali avversari, De Tommaso (19° assoluto a Roma) ora comanda il CIR Junior con un buon vantaggio, 12 punti su Mazzocchi. Ma per arrivare fino in fondo c’è ancora un po’ di strada da fare.