Decreto Dignità, Rolfi: “L’agricoltura ha bisogno dei voucher”

“La Regione Lombardia sostiene convintamente la proposta di reintrodurre i voucher per il settore agricolo. Mi auguro che i tempi siano stretti e che già in sede parlamentare si possa integrare il decreto Dignità, perchè la stagione estiva che è iniziata coincide anche con la raccolta dell’uva e dell’ortofrutta. È necessario dunque fornire agli imprenditori uno strumento che consenta di regolarizzare la manodopera stagionale. Le cifre relative ai voucher del settore agricolo in Lombardia sono importanti: nel 2016 sono stati 160.000. Con l’aumento dell’export del vino e di altri settori strategici sono convinto che nel 2018 i numeri possano essere ancora più alti”.

Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, commentando il Testo del Decreto licenziato dal Consiglio dei ministri.