È dedicato alla Storia il primo corso umanistico dell’Insubria

«Molti studenti non sanno la storia del ‘900. I programmi scolastici non arrivano mai a raccontare il mondo contemporaneo se non per cenni. Con questo corso di laurea vogliamo colmare una lacuna che il mondo accademico non ha affrontato specificamente». Spiega così la scelta di attivare il primo corso di laurea umanistico dell’Università dell’Insubria Katia Visconti responsabile della nuova offerta triennale che partita a ottobre con il nome: Storia e Storie del Mondo Contemporaneo. Un percorso nuovo nel panorama accademico che vede 13 corsi dedicati alla storia, tutti di tipo “classico”.

«Il nuovo Corso di laurea triennale è fortemente innovativo nel panorama universitario italiano per la sua spiccata vocazione alla contemporaneità, per il confronto con le sue molteplici forme di narrazione e di riflessione e per la sua caratterizzazione interdisciplinare – commenta il magnifico rettore, professor Alberto Coen Porisini – l’insieme di queste caratteristiche rende questo percorso di studio originale e diverso dai percorsi di formazione già esistenti in altri Atenei».

Nato al termine di una lunga gestazione, resa complicata dai problemi economici e dalla Riforma Gelimini, il corso vuole affrontare l’oggi andando ad analizzare gli eventi e le dinamiche che hanno costruito il mondo contemporaneo e il presente; riflessione critica sulle interpretazioni storiche, filosofiche e sulle applicazioni scientifiche della contemporaneità; studio comparato delle forme, dei linguaggi e delle strategie dell’industria culturale (cinema, televisione, editoria, musica, visual arts, ambiente digitale).

Nel corso degli studi verranno così acquisite conoscenze storiche, filosofiche e scientifiche che consentiranno di comprendere e di interpretare il secolo in cui viviamo ma anche di sviluppare particolari competenze che permetteranno di raccontare il nostro tempo e quello passato attraverso le sue molteplici forme narrative (storytelling, cinema e televisione, musica). Il tutto avverrà attraverso un’offerta formativa integrata anche da attività di laboratorio professionalizzanti (inserite tra le “Ulteriori attività formative”), tenute da specialisti ed esperti secondo la logica learning by doing; tirocini formativi; possibilità di soggiorni all’estero, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il Corso permette agli studenti laureati triennali di proseguire gli studi nelle diverse Lauree Magistrali per accedere all’insegnamento secondario e di accedere ad altri percorsi formativi Magistrali in ambito storico e umanistico. Gli sbocchi professionali sono possibili in enti pubblici e privati, nei settori dei servizi culturali e nel campo della editoria, dell’industria culturale (televisione, cinema, ambiente digitale, musica) e della formazione.

«L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: formare operatori culturali che conoscono il loro tempo, sanno tradurlo in uno storytelling articolato, trasversale, rivolto al futuro e sono in grado di rispondere agli stimoli che provengono dal mondo dell’industria culturale e massmediatica, dagli sviluppi scientifico-tecnologici, ma anche dalle innovazioni recentemente introdotte nel settore scolastico – spiega Katia Visconti, docente di «Storia del Mondo Atlantico» – Come ben emerge dal piano di studi, i punti di forza del Corso di studio in «Storia e Storie del Mondo Contemporaneo» sono la vocazione alla contemporaneità, il confronto con le molteplici forme di narrazione, l’interdisciplinarietà che consente di ripensare la storia sotto diverse prospettive, in un dialogo aperto, continuo e paritetico con altre discipline».

Le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero dell’Università degli Studi dell’Insubria cominciano il 1° agosto e si concludono il 1° ottobre; dal 2 ottobre al 30 novembre è possibile immatricolarsi con onere di mora; dopo non è più consentita l’immatricolazione: per ogni informazione sulle immatricolazioni consultare il sito www.uninsubria.it

L’immatricolazione al corso di laurea è libera ma prevede, obbligatoriamente, una prova di verifica della preparazione iniziale, non selettiva, volta ad accertare le conoscenze degli studenti in ingresso.

La prova si concentrerà sui seguenti ambiti:

– cultura generale;

– logica e ragionamento;

– corretto utilizzo della lingua italiana;

– comprensione e interpretazione di testi e documenti.

La prova di verifica sarà articolata in due parti:

– 23 domande a risposta multipla di lingua italiana, ortografia, sintassi, analisi logica e ragionamento: soglia di superamento 16/23.

– 30 domande a risposta multipla di cultura generale e comprensione di testi e documenti: soglia di superamento 18/30.

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo: https://www.uninsubria.it/offertaformativa/storia-e-storie-del-mondo-contemporaneo.