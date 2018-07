Denunciato per atti osceni: vietato avvicinarsi a scuole e parchi

Il 17 luglio scorso il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, a seguito della proposta del Questore di Varese, ha disposto l’applicazione della misura della Sorveglianza Speciale di P.S. per un anno nei confronti di un 30enne italiano che annovera precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il personale della Divisione Anticrimine, acquisite le recenti denunce per atti osceni e per violenza sessuale, ritenendo in ragione delle stesse, il soggetto, socialmente pericoloso, ha elaborato una proposta per la Sorveglianza Speciale di PS.

Il Tribunale di Milano ha accolto le valutazioni della Questura ed il 21 luglio scorso è stata data

esecuzione alla Sorveglianza Speciale di PS della durata di anni 1.

Tra le restrizioni imposte al medesimo, vi è il divieto di entrare nel territorio del Comune di Varese ed il divieto di avvicinarsi alle scuole e ad altri luoghi frequentati abitualmente da minori e dai quali il “sorvegliato” dovrà mantenersi distante almeno 1 chilometro.