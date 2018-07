Deve scontare la pena, arrestato

Nella serata di lunedì i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Varese, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno rintracciato e arrestato un ventinovenne marocchino di fatto senza fissa dimora irreperibile dalla data di emissione di un provvedimento di carcerazione di un anno uno e due mesi di reclusione poiché giudicato colpevole del reato di furto aggravato commesso nella provincia di Como

In particolare l’uomo si trovava all’interno del Centro Commerciale Le Corti in Piazza della Repubblica e veniva fermato per un controllo dai militari dell’Arma mentre si trovava all’interno di un supermercato