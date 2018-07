Diaz è il primo bomber del nuovo Varese

Prima partita per il Varese di Manuele Domenicali, che nel ritiro toscano di Corfino (comune di Villa Comandina) ha affrontato e battuto in amichevole gli amatori del Capriola Poggio con il punteggio di 7 a 2, dopo un primo tempo terminato 4-1.

Nel corso della gara i biancorossi hanno preso confidenza con il 4-2-3-1, modulo scelto dal nuovo allenatore per questa prima parte di ritiro e probabilmente quello più consono al calcio del tecnico ferrarese. A mettersi in luce con una tripletta è stato, nella ripresa, l’argentino Augusto Diaz: il possente centravanti, ultimo arrivato nel ritiro di Corfino in ordine di tempo, è quindi l’autore della prima marcatura multipla della stagione.

Il Varese è passato subito in vantaggio – il primo gol è del giovane attaccante siciliano Moceri al 4′ – e ha subito allargato la forbice rispetto alla squadra toscana, impegnata solitamente (con buoni risultati) nel campionato Uisp. Sul finire delle due frazioni il Capriola Poggio ha comunque accorciato le distanze con Micchi e Morelli punendo la difesa varesina, che ovviamente è ancora tutta da rodare. Come previsto poi, Domenicali ha dato vita a un’ampia rotazione dei giocatori in campo, con i soli Travaglini e Bianchi – difensori della juniores – nell’undici di avvio di entrambe le frazioni.

Simonetto e compagni continueranno ora ad allenarsi fino a venerdì nel ritiro in Garfagnana. Poi, sabato 4 agosto, disputeranno il primo test probante contro il GhibiBorgo, formazione che milita in Serie D. Si giocherà allo stadio di Bagni di Lucca alle 10, per poi ripartire (dopo pranzo) in direzione di Varese.

Varese – Capriola Poggio 7-2 (4-1) Marcatori: pt 4’ Moceri (V) 15’ Bagatti (V), 20 Conti (V), 26’ Liurni (V), 44’ Micchi (CP). St 5’, 26 e 32’ Diaz (V), 40’ Morelli (CP). Varese Primo tempo (4-2-3-1): Scapolo; Lonardi, Simonetto, Travaglini, Bianchi; Bagatti, Conti; Mondoni, Lercara, Liurni; Moceri.

Varese secondo tempo (4-2-3-1): Martignoni, Lonardi, Mochi, Travaglini, Bianchi; Centani, Mancinelli; Mauro, Bertani, Magoga; Diaz.

All.: Domenicali.

