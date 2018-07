Dieci buoni motivi per visitare il Varesotto

Dai borghi dipinti alla vocazione per il volo, passando per i prodotti tipici e le ville storiche.

Il sito di promozione turistica regionale InLombardia ha individuato dieci motivi per visitare la provincia di Varese:

1. È la terra dei laghi

2. È la città giardino per eccellenza

3. Ha delle bellezze monumentali

4. Ha il suo Sacro Monte

5. È fatta per gli amanti dell’arte

6. I suoi borghi sono dipinti

7. È una terra golosa

8. È l’ideale anche per chi cerca una vacanza attiva

9.Realizza il sogno di volare

10.Si diventa esploratori

Chi la conosce bene sa che di buone ragioni per esplorare laghi e valli ce ne sono in realtà molte di più, ma quelle individuate in questa classifica sono un buon punto di partenza.

E secondo voi, quali sono i dieci motivi per visitare Varese?