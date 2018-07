Diecimila paia di occhiali di contrabbando

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Malpensa hanno scoperto una società che ha introdotto sul territorio nazionale 9.963 paia di occhiali da sole effettuando, all’atto dell’importazione, un indebito utilizzo del plafond IVA.

L’esito del controllo fisico della merce e i successivi accertamenti svolti in collaborazione con la Direzione Centrale Antifrode e Controlli, hanno consentito di accertare oltre che l’evasione del pagamento dell’IVA anche la falsa marcatura CE riportata sui prodotti.

Proprio per questo l’operazione si è conclusa con il sequestro degli occhiali e la denuncia dell’importatore alla Procura della Repubblica competente per territorio per i reati di contrabbando aggravato, falso ideologico e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.