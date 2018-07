Diletta Leotta sarà il volto della nuova piattaforma sportiva in streaming

Diletta Leotta sarà il volto della nuova piattaforma sportiva DAZN, un servizio per guardare lo sport su più dispositivi connessi a internet.

In particolare per la Serie A, grazie ad un accordo con Premium, ci saranno in diretta esclusiva 114 partite a stagione, tre per giornata: l’anticipo del sabato sera alle 20:30; il lunch match della domenica alle 12:30; una partita della domenica alle 15, più gli highlights di tutte le partite della giornata.

Per la Serie B, invece, ci saranno tutte le partite della stagione, inclusi i playoff e i playout. Dieci partite per giornata sono in esclusiva assoluta su DAZN.