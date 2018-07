I dipendenti Ubi donano 5.000 giornate di ferie per la solidarietà

«Ci sono occasioni nella vita dove un evento o una parola scatenano in noi qualcosa di imprevedibile». Giampietro Cesana, dipendente di Ubi Banca, l’occasione l’ha presa al volo dopo aver visto lo spot di Ubi “Un giorno in dono” (Ugid) e da quattro anni a questa parte dedica la sua giornata di volontariato al reparto di pediatria dell’ospedale Buzzi di Milano. E così l’imprevedibile si è compiuto: per un giorno niente giacca e cravatta, ma naso rosso, parrucca e abbigliamento da clown per far divertire i bambini ricoverati nel reparto.

Come Giampietro altri 2.700 dipendenti di Ubi Banca hanno aderito alla campagna “Un giorno in dono“, un progetto di solidarietà attraverso il quale è stato offerto a tutto il personale bancario la possibilità d’impegnarsi in un’attività di volontariato sui territori di riferimento del gruppo. Fondamentale è stato il supporto degli specialisti dell’Istituto italiano della donazione e di Fondazione Sodalitas nella fase di preparazione dei progetti con le 90 organizzazioni non profit.

L’iniziativa, dopo un test del 2014 limitato all’area milanese, è stata estesa all’intero territorio nazionale dal 2015 totalizzando circa 5.000 giornate di volontariato erogate nel quinquennio, corrispondenti a circa 40.000 ore di lavoro svolto presso le organizzazioni non profit partecipanti, oltre 100 nell’arco dei 5 anni.

Partecipando, ogni dipendente aderente ha donato un proprio giorno di ferie, trascorrendolo presso una associazione e impegnandosi in una tra le 170 attività di volontariato proposte. In funzione del numero di partecipanti la somma che il gruppo Ubi Banca riconoscerà per il 2018 alle diverse organizzazioni è di 117.100 euro, pari a 100 euro per ogni giornata di volontariato erogata.

L’iniziativa “Un giorno in dono” si è svolta in tutta Italia, in 42 diverse città e province italiane, coinvolgendo tutte le società del gruppo e si è conclusa lo scorso 29 giugno: 90 organizzazioni non profit hanno accolto i dipendenti di Ubi nelle loro sedi. L’organizzazione che ha accolto il maggior numero di dipendenti Ubi è stata quest’anno Touring Club Italiano, con 91 partecipanti.