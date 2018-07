Disabili sensoriali, incrementati i fondi per il sostegno

Il Consiglio regionale, riunito oggi per l’approvazione dell’assestamento di bilancio dell’anno in corso, ha approvato un emendamento proposto dalla Vicepresidente del Consiglio regionale – Francesca Brianza – volto ad incrementare i fondi economici a disposizione dei disabili sensoriali, così da garantire la piena operatività delle misure regionali di sostegno.

Queste risorse aggiuntive, pari ad 1 milione di euro per ogni anno, vanno ad integrare i 10 milioni annui già stanziati nel bilancio regionale e consentiranno di sviluppare interventi socio-assistenziali ancor più mirati e personalizzati per i disabili sensoriali, garantendo alle persone con disabilità un maggior coinvolgimento scolastico. Giovani non vedenti, ipovedenti o non udenti, infatti, necessitano di un’assistenza particolare e qualificata con l’obiettivo di completare, integrare e sviluppare un percorso di crescita e di autonomia, sia nel lavoro svolto a scuola sia nelle attività didattiche a domicilio.

“Si tratta di un preciso impegno preso da Regione Lombardia per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Tale percorso, iniziato in via sperimentale nell’anno scolastico 2017-2018, aveva come obiettivo quello di garantire omogeneità e professionalità di servizi su tutto il territorio regionale a favore dei nostri studenti, cercando di superare i disagi che troppo spesso si erano verificati. Questo progetto ha consentito, già dallo scorso anno, di creare dei percorsi individuali calibrati sulle esigenze di ogni studente, includendoci figure professionali specialistiche, come il tiflologo e gli assistenti alla comunicazione, e la fornitura di materiale didattico speciale.”

Così si è espressa a margine della seduta consiliare la consigliere FrancescaBrianza, vicepresidente del Consiglio regionale lombardo. “Il primo anno sperimentale – prosegue la vicepresidente Brianza – è servito per dare applicazione e regolare l’iniziativa, mentre ora si è deciso di mettere definitivamente a sistema il servizio. Per questo sono imprescindibili ulteriori risorse, già utilizzabili per l’anno scolastico 2018-2019, per garantire un avvio scolastico più sereno agli studenti e alle rispettive famiglie.” “Un percorso iniziato nella precedente legislatura e costantemente monitorato dal tavolo di lavoro creato con le associazioni di settore – conclude la vicepresidente Brianza – che trova concretezza col provvedimento odierno. Una pagina importante a testimonianza della cura e dell’attenzione verso i soggetti fragili e, nello specifico, i ragazzi affetti da disabilità sensoriale”.