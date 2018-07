Distillati sonori accende il weekend della Valle

Come ogni anno, Spazio Zero Giovani organizza “Distillati Sonori”, l’evento di punta che permette all’associazione di Gorla Maggiore di rimanere attiva e presente sul territorio, allargando la sua rete di contatti, oltreché di favorire i momenti di unione e condivisione giovanile.

Nell’ultimo anno Spazio Zero ha affrontato una modifica del direttivo, un ricambio generazionale importante. Il team ha visto l’ingresso di svariate new entry, ragazzi e ragazze delle zone limitrofe, che si sono avvicinati ad essa divenendone parte attiva e propositiva.

Ad oggi, sono pronti ad affrontare il compito più importante: rispettare la tradizione (e insieme, rinnovarla) di “Distillati Sonori”, che si terrà il 14 e 15 luglio nell’area feste di via Sabotino. Nel corso della sua storia, il direttivo ha collaborato con artisti di fama internazionale che hanno saputo dare lustro alla festa. Tuttavia, ha voluto dare spazio anche ad artisti emergenti della zona, anch’essi con qualcosa da raccontare sul palco: ricordiamo con piacere i giovani rapper che hanno improvvisato sul palco con Bassi Maestro, e One Horse Band, l’uomo mascherato da cavallo in grado di suonare più strumenti contemporaneamente.

Il 14 e 15 luglio #DistSonori2018 si vestirà con abiti più moderni. Al centro non ci saranno grandi nomi del pop o del reggae, ma alcune band che trasformeranno il weekend della Valle Olona in una interminabile festa danzante.

Sabato 14 luglio, alle ore 20.00, ci sarà il nostro aficionado Dj Kasse ad aprire le danze. Nel 2010 Dj Kasse fonda Good Vibes Sound, dedita alla promozione delle sonorità roots, reggae, hip-hop, dancehall nelle provincie di Varese e Milano e all’allestimento di eventi con artisti italiani e internazionali. Kasse non sarà da solo, poiché ci saranno i ragazzi della New Harmony Dance ASD di Castronno (VA) ad accompagnarlo. Quest’estate hanno deciso di soddisfare anche l’accanito pubblico femminile con una giovanissima Hip Hop / Break Dance Crew.

Dalle ore 22.00, Distillati Sonori proseguirà accogliendovi con un sacco di gadget colorati e luminosi, tra i quali braccialetti, orecchie e occhiali. L’Area Feste scintillerà al buio con palloncini a led e kilometri di nastro adesivo fluorescente, perché i 90BIT! non solo suoneranno dal vivo gli anni ’90, ma ve li faranno ballare immersi nel magico clima di un fluo party!

All’intrattenimento serale, nucleo pulsante, si uniranno come al solito molteplici attività mattutine e pomeridiane, per i piccoli e i più grandi, e il servizio della cucina, che vi delizierà con pietanze gustose e birre artigianali – non mancate allo speciale appuntamento goloso con i formaggi di Pigni Alimentari, gli arrosticini e il gelato de I gelati di Camilla.

Domenica 15 luglio, alle ore 10.00, si fa meditazione con Elisabetta. Immersi nella natura dell’Area feste e nel sole mattutino, la nuova insegnante di yoga e ginnastica dolce vi spiegherà alcune posizioni classiche ed esercizi di respirazione, che vi saranno utili nella vita di tutti i giorni per rilassarvi e allontanarvi con la mente nei momenti di stress più pesanti. Tutto ciò che vi serve è un tappetino, oppure una coperta, per stare comodi/e sul prato. Dalle ore 15.00 i Giovani della Croce Rossa Italiana di Tradate organizzeranno attività quadro per tutte le età, educative e divertenti al contempo, con il medesimo proposito di favorire lo sviluppo dei più piccoli e la loro partecipazione attiva. Tra queste: l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani, alla sessualità e alla sicurezza stradale. La giornata proseguirà, rispettivamente alle 16.00 e alle 17.00, con il corso di autodifesa e quello di Movementality (una disciplina per tutte le età, che si propone di allontanarci da movimenti sbagliati, dal fitness “tradizionale” e dall’idea di separazione tra salute, estetica e performance) con Dimensionedea.

#DistSonori2018 si chiuderà con la Balcon Band, alle 20.00: una band allegra e coinvolgente che propone musica popolare italiana in chiave folk-rock, ska e reggae, seguiti dall’ultima band di punta, i Rock School. Tank Palamara, Fabrizio Uccellini, Marcello Suzzani e il cantante Andrea del Santo suoneranno dal vivo la storia del rock in cinque capitoli: da Elvis ai Black Sabbath, passando per i Pink Floyd e i Nirvana, fino ad arrivare fino ai giorni nostri con i System of a Down e i Green Day, giusto per dirne alcuni…

Non vogliamo svelarvi di più, per lasciarvi con un po’ di curiosità.

Mettete “like” alla pagina Facebook “Spazio zero giovani” e a quella dell’evento “Distillati sonori – la Valle in musica” per tenervi aggiornati quotidianamente. Non vediamo l’ora di saltare con voi!