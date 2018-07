Diventare personal trainer è un’occasione unica non solo di crescita personale, ma anche professionale: infatti, avere l’opportunità di fare della propria passione una professione e aiutare il prossimo a migliorare è un fine nobile e utile per la società contemporanea. Il mondo del fitness è in continua crescita – quasi esponenziale – e, forse proprio per questo, trovare enti certificati che offrano corsi per diventare personal trainer di qualità e garantiti può essere difficile.

Perché diventare un personal trainer

Il personal trainer è una figura cardine all’interno dei centri fitness non solo per le proprie competenze tecniche circa la preparazione atletica, ma anche circa l’alimentazione. Mangiare bene e sentirsi in forma, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un aspetto riguardo al quale gli italiani sono particolarmente sensibili. Condurre una vita sedentaria, sempre davanti alla scrivania o ad un monitor può comportare numerose problematiche di salute che, unite ad un’alimentazione scorretta o poco sana, può avere conseguenze sul complessivo benessere dell’individuo. Per evitare o, nei casi peggiori, rimediare a questi problemi è fondamentale rivolgersi prima di tutto ad un personal trainer che sia in grado di fornire consigli preziosi sull’allenamento e l’alimentazione.

Questa figura, infatti, formata ad alto livello professionale, saprà fornire un piano per rimettersi in forma e consigliare sull’alimentazione da seguire, senza sostituirsi ad un dietologo con il quale, al contrario, collabora a stretto contatto. Dall’unione delle competenze di queste due figure, avrai a disposizione un piano per migliorare in maniera concreta la qualità della tua vita. Il personal trainer è quindi un punto di riferimento e, in alcuni casi, un mentore al quale rivolgersi per avere consigli alimentari che siano in grado di massimizzare i risultati degli allenamenti sportivi.

Come diventare personal trainer

Se il tuo sogno nel cassetto è sempre stato diventare un personal trainer, è il momento di attivarti per realizzarlo. Accademia Italia Personal Trainer offre un percorso di formazione per tutti coloro che desiderano fare il proprio ingresso in questo settore lavorativo. Grazie al personale qualificato e all’attento studio del settore, l’Accademia ha realizzato un programma formativo che consente di diventare personal trainer usufruendo di una formazione a tutto tondo: per ottenere questo risultato è stato pensato, oltre al Corso Base, un Corso Personal Trainer. Iscrivendoti potrai conseguire il Diploma Nazionale ASI/CONI Europeo ed Internazionale Europe Active di Personal Trainer: si tratta di un riconoscimento di livello che ti permetterà di lavorare nel settore del fitness con una preparazione solida e ben strutturata alle spalle. Per ottenere il diploma è fortemente consigliata la frequenza del corso che dura 4 fine settimana per un totale di 60 ore.

Se non sarai soddisfatto di questo livello, Accademia Italia Personal Trainer offre anche alcuni corsi di specializzazione tra cui il Master in Functional Training in cui, grazie ad un attento bilanciamento tra ore di lezione frontale e pratica, potrai imparare gli elementi basilari dell’allenamento funzionale. Questo genere di pratica ha infatti rivoluzionato il mondo del fitness grazie al suo approccio “olistico” all’allenamento: punta infatti sulle sinergie muscolari attuate grazie ad esercizi di propriocettiva e coordinazione motoria.