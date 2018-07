Una domenica tra sole, divertimento e costine di Coarezza

L’Accademia di Coarezza non ha bisogno di presentazioni, quando si parla di costine. Solo pochissimi nella zona di Somma Lombardo non hanno mai sentito parlare della carne cucinata in questo piccolo paesino sulle rive del Ticino.

Domenica 29 luglio a Somma Lombardo si potranno assaggiare le migliori creazioni di questi ottimi “grigliatori” cucinate sopra il fuoco vivo della prima edizione di “Costina fest” a Maddalena. La manifestazione si terrà alle 11,30 alla comunità di Maddalena dell’Anffas Ticino, una bella località immersa nel verde e a pochi passi dal fiume azzurro.

Dall’inizio della festa fino ad esaurimento scorte, gli esperti dell’accademia di Coarezza continueranno a sfornare costine, che potranno anche essere comprate da portare a casa. Per chi dovesse preferire qualcosa di diverso saranno comunque disponibili anche altre specialità.

L’evento è un’iniziativa a sostegno del progetto di ristrutturazione della nuova sede dei servizi diurni di Anffas, una onlus che si prende cura di persone affette da disabilità e dà una mano alle loro famiglie.

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione dall’associazione “Quelli del ’63”, dell’Accademia della costina di Coarezza e con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo. La festa – grazie all’Accademia – ha inoltre ottenuto il marchio di garanzia De.c.o.

La comunità di Maddalena si trova in via Molino di Mezzo:, Somma Lombardo dalla piazza di Maddalena si scende in valle e si supera il ponte sul canale.