Dominio di Dubai Police nella prima gara iridata di Stresa

Dopo aver conquistato la Pole Position, lo scafo di Dubai Police ha vinto la Gara 1 del Grand Prix d’Italia valido come seconda tappa del Mondiale XCat di motonautica e disputato sulle acque di Stresa.

L’imbarcazione di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi è scattata in testa al via e ha mantenuto il comando per tutta la gara, davanti ad uno scenario di pubblico caldo e numeroso, rafforzando anche il primato in classifica generale. La seconda posizione è stata conquistata da un altro scafo mediorientale, Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori), mentre 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson) si è classificato in terza posizione.

A seguire nell’ordine The Blue Roo (Pal Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten), Abu Dhabi 5 (Rashid Al Tayer e Majed Al Mansoori), Yacht Club Como (Serafino Barlesi e Alessandro Barone), Ribot (Alfredo Amato e Daniele Martignoni), Venus Bali (Andrea Comello e Nico Caldarola), Kuwait (Abdullatif Al Omani e Moustafa Al Dashti) e infine HPI Racing Team (Francois Pinelli e Rosario Schiano).

Domenica l’appuntamento con Gara 2 è alle ore 15, con i piloti pronti a far rombare di nuovo i due fuoribordo Mercury Racing ROS 400. La loro particolarità è quella di essere identici ai Mercury Veraado 400R, motori da diporto a basso impatto ambientale.