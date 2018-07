Donna investita su viale Diaz, è grave

Una donna è rimasta ferita gravemente, investita da un’auto in via Armando Diaz, zona tribunale.

È successo poco prima delle 23.30 di mercoledì 18 luglio, all’incrocio con via Verri, appunto non lontano dalla Procura.

Sul posto sono intervenute un’automedica e tre ambulanze, per soccorrere le persone coinvolte. La situazione più grave era quella della donna investita dall’auto: è stata rianimata sul posto, stabilizzata e poi portata all’ospedale di Busto in codice rosso, vale a dire con ferite gravi e in pericolo di vita.

Sono state soccorsi anche due ragazzi ventenni, sotto choc: sono stati portati in ospedale, in codice verde.

(Articolo aggiornato alle ore 8.50 di giovedì 19 luglio)