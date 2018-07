Droga sul camion, autista arrestato in dogana

Un camion con otto chili di marijuana è stato fermato dalle Dogane e dalle Guardie di confine a Chiasso.

È successo venerdì 20 luglio, lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine.

Poco prima delle 16, al valico commerciale di Chiasso, è stato fermato un autocarro con targhe macedoni in entrata in Svizzera. Nel corso degli accertamenti il personale doganale e le Guardie di confine hanno rinvenuto, con l’impiego anche del cane antidroga, circa 8 chilogrammi di marijuana all’interno del rimorchio del mezzo pesante. Lo stupefacente era stato occultato in alcune mensole.

L’autista, un 36enne cittadino macedone residente in Macedonia, dopo l’interrogatorio è stato arrestato dagli agenti della Polizia cantonale. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.