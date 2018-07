Due anniversari per la Festa della birra biancoblù

Nell’ambito di BA Estate, il contenitore delle iniziative estive coordinate dall’Amministrazione comunale, il 6, 7 e 8 luglio il Pro Patria Club propone la nona edizione della Festa della Birra Biancoblù: tre giorni intensi di musica, cibo, divertimento e… fiumi di birra! Non mancheranno naturalmente momenti dedicati allo scudetto di serie D conquistato di recente dalla Pro Patria, con proiezioni di filmati e fotografie dello scorso campionato.

La festa, a ingresso libero e a scopo benefico, si terrà al Museo del Tessile, anche in caso di pioggia.

“Un appuntamento atteso da tifosi e non – commenta l’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani – un momento di aggregazione ormai tradizionale ma sempre molto partecipato, che avrà ancora una volta come sfondo il museo del Tessile, location straordinaria che in questi mesi ha ospitato eventi riuscitissimi”.

“Il Pro Patria Club anche con questa festa conferma di saper tenere viva la passione e aggregare intorno al simbolo della squadra, con una capacità inclusiva e di attenzione al tifo corretto, al fair play e alla città” continua l’assessore allo Sport Gigi Farioli.

Cinquanta i volontari impegnati nella gestione della festa, che l’anno prossimo raggiungerà la decima edizione, in concomitanza con il 50esimo del club e il 100esimo della società.

Questo il programma della festa:

Venerdì 6 luglio

ore 19.00 apertura della festa e stand gastronomico

ore 20.30 esibizione della scuola di danza Flamboyan

ore 21.15 proiezione del film “Pro Patria Campione” di Manuel Favia

a seguire musica live tributo ai Pooh con il gruppo “Dove Comincia il Sole”

Sabato 7 luglio:

ore 19.00 apertura della festa e stand gastronomico

ore 20.30 esibizione della scuola di danza Flamboyan

ore 21.15 foto show “I Colori della Vittoria” di Giovanni Garavaglia

a seguire musica live tributo a Vasco Rossi con il gruppo “Sensazioni Forti”

Domenica 8 luglio:

ore 13.00 pranziamo insieme (Euro 15,00 tutto compreso con prenotazione al n. 340 2915774. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza)

ore 19.00 apertura stand gastronomico serale

ore 20.30 esibizione della scuola di danza Flamboyan

ore 21.15 proiezione foto e immagini dedicati alla Pro Patria “L’Urlo della Vittoria”

a seguire show band con il gruppo “Gli Urlo”.