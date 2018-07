Due arresti per droga

Nel corso di un servizio appositamente predisposto per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Malnate hanno arrestato due uomini, italiano uno e albanese l’altro, residenti rispettivamente in Varese e Vedano Olona, entrambi incensurati, perché colti in flagranza del reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fatto è avvenuto il 3 luglio, martedì. I militari nutrivano alcuni sospetti sulle attività dei due soggetti, disoccupato 24enne l’italiano e operaio 27enne l’albanese. Così, nella giornata di ieri, mentre i due uomini stavano transitando a bordo di una utilitaria per le vie del centro di Malnate, una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha deciso di sottoporli ad un controllo e ad una accurata perquisizione personale e veicolare. Difatti, occultato nell’abitacolo, è stato trovato un involucro contenente sei grammi di cocaina, divisa in dieci dosi pronte per la commercializzazione mentre, uno dei due soggetti è stato trovato in possesso della somma contante di centoventi euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Circostanze queste che hanno convinto i militari dell’Arma a procedere all’arresto in flagranza degli interessati, accusati di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. D’intesa con l’autorità giudiziaria, dopo le procedure di identificazione e gli esami speditivi sulle sostanze sequestrate, che hanno confermato la natura stupefacente delle stesse, i due sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata odierna.