Due giorni di preghiere e di turismo per i volontari di Unitalsi

Due giorni di incontri, preghiere ma anche visite turistiche e sport per i giovani volontari di Unitalsi e i loro coetanei disabili provenienti da tutte le diocesi della Lombardia a Milano.

È l’iniziativa promossa dalla stessa Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali con il patrocinio ufficiale del Municipio 5.

Questo weekend, 7 e 8 luglio, è in programma il “4° Incontro Regionale Giovani Lombardi”.

I giovani saranno accolti dal sindaco di Milano Giuseppe Sala presso l’oratorio della chiesa di Santa Maria di Caravaggio. Il programma di sabato prevede una gita in canoa e alla sera una passeggiata sui navigli.

La domenica mattina il gruppo si sposterà in centro per visitare le vie più belle della città e assistere alla messa in Duomo. Il Vescovo Mario Delpini accoglierà di persona i ragazzi assieme all’assistente spirituale Roberto Busti. La gita terminerà alle 15 tutti i membri del gruppo si riuniranno per salutarsi e poi iniziare il viaggio di ritorno.