Due incendi in abitazioni nella notte

Vigili del fuoco impegnati in due diversi incendi nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 luglio.

Un primo allarme è scattato a Saronno, in via Strà Favia, periferia residenziale nord-ovest della cittadina: al termine delle operazioni l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

L’altro episodio ha invece riguardato una palazzina di Varese, in via Selene 2, nel quartierino periferico residenziale-industriale che sta oltre il sottopasso dell’autostrada A8 accessibile da via Gasparotto.