Due spettacoli chiudono i Venerdì del Villaggio

A chiudere la decima edizione del Venerdì del Villaggio il prossimo 20 luglio arriva in piazza a Busto Arsizio la favola più famosa di Collodi. “Di pinocchio l’avventura” il titolo dello spettacolo di burattini proposto dal Teatro delle Dodici lune di Italo Pecoretti di Certaldo, in provincia di Firenze. La compagnia arriva nel Varesotto grazie ad Amicova, la rete di enti ed artisti che facilità il movimento di pubblico e compagnie.

Lo spettacolo che racconta la storia del famosissimo monello inizierà alle ore 21 al Villaggio in città di via Pozzi 3o ed è ad ingresso gratuito per grandi e piccini.

A seguire, in seconda serata, uno spettacolo per ragazzi un po’ più più grandi, preadolescenti e adolescenti, cui Marco Andrea Spinelli dedica il suo reading “Brontolii”, sui giovanissimi che vanno a combattere in guerra senza pretese, senza memorie e senza esperienza. Un’occasione per riflettere sui bambini che non hanno avuto scelta perché crescere a volte è un’opzione per pochi. Chi torna è fortunato, ma dovrà fare i conti con la sua esperienza. Sempre ad ingresso gratuito.

Lo stand gastronomico sarà attivo dalle 19.30 e in caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso Sala Verdi in via Pozzi 7.