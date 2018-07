Duecento giochi in dono alla pediatria

Duecento nuovi giocattoli alla sala giochi dell’ospedale Del Ponte di Varese. L’importante donazione è arrivata alla Fondazione Il Ponte del Sorriso grazie all’iniziativa “Yes! Thanks” del negozio on line Yes Toys .

Le educatrici ed i volontari de Il Ponte del Sorriso hanno potuto selezionare i giochi preferiti dai bambini, decisi accuratamente o mirati alle attività tipiche della sala gochi. Dai sonagli di Minnie e Topolino, animaletti e palestrine per i degenti più piccini, alla cucina con pentole, tegami, mestoli e alimenti per i futuri cuochi, dai giochi musicali e didò per i più artisti, alle classiche macchinine e bambole, arrivando poi ai giochi più simbolici come dottori in corsia e ambulanza con luci e suoni.

Il gioco è uno strumento fondamentale per instaurare una relazione di fiducia con i bambini ricoverati, per aiutarli ad affrontare la malattia e la degenza serenamente. Consente al bambino, usando l’immaginazione, di elaborare, sul piano della fantasia, una realtà che in quel momento può apparire spaventosa.

“Non si smette mai di giocare” è il motto i Yes Toys. Anche un bambino malato non deve mai smettere di sorridere.