Duplice omicidio di Canegrate, l’accusa chiede l’ergastolo per tutto il commando

Pioggia di richieste di ergastolo per Edmond, Elidon, Pjeter Lleshaj, Eduard Nikolli e Fation Stojan, il commando che la notte tra il 9 e il 10 novembre del 2016 uccise a colpi di pistola i cugini Agron e Alban Lleshaj, stesso cognome di una parte del gruppo di fuoco ma nessuna parentela.

Il feroce duplice omicidio si consumò nella cittadina dell’Alto Milanese al termine di un incontro che, invece di chiarire i motivi del diverbio (da ricercarsi nell’ambito della suddivisione delle zone di spaccio tra i due gruppi, ndr), finì con una sparatoria, un inseguimento e ancora il colpo di grazia in via Ancona.

La richiesta del pubblico ministero Giuseppe D’Amico non fa sconti di alcun tipo per il gruppo nonostante la scelta del rito abbreviato ma la sentenza del giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi non arriverà prima di settembre.

