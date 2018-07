Il “dutur” va in pensione, scatta la festa in strada

Dopo una vita di lavoro, inseriti in una comunità ormai conosciuta alla perfezione, al dottor Sandro Zocchi di Samarate è toccato andare in pensione ad agosto.

Il caldo ancora cattivo alle sette di sera non ha però spaventato i suoi “mutuati” (si diceva così, quando ha iniziato) che si sono ritrovati davanti al suo ambulatorio in via Leonardo Da Vinci, frazione San Macario. Un centinaio di persone: anziani, famigliole con bambini, di tutto un po’. Hanno scritto il loro saluto e i loro consigli su una finta ricetta, la “ricetta per vivere bene la pensione”. L’hanno atteso fuori dall’ambulatorio per mezz’ora, fino all’uscita dell’ultimo paziente che l’ha accompagnato fino all’ingresso. E poi è scattata la festa, per chiedere una carriera durata oltre quarant’anni, per il medico classe 1948, amato anche per i suoi modo sincero e per la simpatia.