Eclisse di luna, bagno di folla con il Gat a Comerio

La serata organizzata dal GAT per l’eclisse si Luna sul balcone di Comerio è stata un clamoroso successo.

La folla ha cominciato ad aumentare già alle 20,30, col cielo ancora chiaro e la Luna ancora sotto l’orizzonte.

Grazie alla perfetta visibilità dell’orizzonte Est ed alla pulizia del cielo, la Luna in gran parte già eclissata ha cominciato ad essere visibile a soli 3° sopra l’orizzonte, con il cielo ancora chiaro (un vero record !): in quel momento, però la parte ancora SCOPERTA della Luna (parte destra) appariva rossa NON per l’eclisse ma solo per la minima altezza della Luna stessa sull’orizzonte.

Con l’inizio della totalità (21,30) il cielo si è fatto progressivamente più buio e la Luna si è via via alzata nel cielo favorendo uno spettacolo davvero grande, con il rosso-ramato del nostro satellite facilmente percepibile ad occhio ma fantastico con un binocolo. Il fatto che il colore rosso.rame della Luna fosse facilmente percepibile ad occhio dimostra che i raggi del Sole filtravano attraverso un’ atmosfera terrestre piuttosto pulita, ossia poco inquinata (un effetto dovuto indubbiamente anche alla stagione estiva).

Una vera sorpresa è stata offerta dal Pianeta Marte che già attorno alle 22,15 era nitidamente visibile

all’orizzonte, come un faro rosso 5-6° SOTTO il disco rosso della Luna: una dimostrazione in più che la postazione osservativa di Comerio è stata davvero VINCENTE. Peccato che l’osservazione telescopica del Pianeta Rosso non fosse ottimale (si vedeva solo il bianco della calotta sud) a causa di una fortissima tempesta di polvere che stenta a depositarsi.

Il cielo è stato perfetto fino alla completa uscita della Luna dall’ombra della Terra (23,30) con la coppia Luna-Marte a fare un grande spettacolo, ormai molto alta nel cielo del lago di Varese: da notare che la colorazione rossa dell’ombra della Terra si è mantenuta fino alla fine dell’eclisse: non era però percepibile ad occhio ma solo con pose fotografiche prolungate.