“Ella&John” al cinema all’aperto

Continua la rassegna Lo Schermo & La Luna promossa dall’Amministrazione Comunale e dal Cinema delle Arti presso Palazzo Broletto.

Giovedì sera, con inizio alle ore 21.30, viene proiettato il film che ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e una candidatura a Golden Globes: Ella & John di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland.

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d’estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese.

Ricordiamo che l’ingresso è a € 5 (ridotto € 4).