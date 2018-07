Enrico Ricci, la prima “uscita” del nuovo Prefetto di Varese è Palazzo Estense

Prime visite istituzionali per Enrico Ricci, che si è insediato come Prefetto di Varese dopo avere lasciato la Prefettura di Massa Carrara, dove è rimasto poco più di un anno.

La foto lo ritrae a margine del primo incontro con il sindaco di Varese Davide Galimberti: tra i due c’è stato un primo inquadramento sulla città per quanto riguarda la sicurezza «Che è sotto controllo come evidenziano i dati – ha spiegato Galimberti in coda all’incontro – Ma con alcune zone da controllare maggiormente come stanno facendo le forze ordine con costanza». Nell’incontro è stata posta anche «La collaborazione per protocolli di intesa in vista dei lavori dei grandi progetti».

Il ministero dell’interno ha scelto Ricci per raccogliere l’eredità di Giorgio Zanzi, che ha lasciato l’incarico alcuni mesi fa dopo avere tagliato il traguardo di fine carriera, e ora è impegnato come commissario straordinario a Seregno.

ENRICO RICCI, LA SUA BIOGRAFIA

Il nuovo prefetto di Varese ha appena compiuto 58 anni: è nato infatti il 15 luglio 1960 a La Spezia.

Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, Enrico Ricci è entrato nei ruoli dell’Amministrazione civile nel 1989 e da allora ha prestato servizio in numerose sedi, tra cui Pisa, Genova e Torino: città in cui, tra l’altro, ha diretto l’organizzazione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia particolarmente importanti nella città che fu capitale della Nazione.

Capo di gabinetto, dirigente dei servizi elettorali e viceprefetto vicario, ha maturato una vasta esperienza nell’impegno in prima linea sui fronti delle calamità naturali e dei programmi di accoglienza dei profughi, occupandosi in prima persona anche della gestione dell’emergenza nomadi in Piemonte.

Il 13 febbraio dello scorso anno è stato scelto dal Governo Gentiloni per guidare la prefettura di Massa Carrara da cui proviene.

Il prefetto Ricci è stato inoltre componente della commissione di indagine su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune di Leinì, in provincia di Torino, ed è stato commissario straordinario a Bientina, Buti, Chianni, Moncalieri, Cumiana e Nichelino, subcommissario a Pisa e presidente delle Commissioni provinciali di vigilanza a Pisa e Torino.