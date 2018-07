Eolo avvisa i clienti: “Non credete a concorsi o premi che portano il nostro nome”

Eolo ha diffuso una nota per informare i suoi clienti di un probabile tentativo di phishing, un tipo di truffa online attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale spiega quindi che “in riferimento alla presenza online di concorsi o selezioni a premi che riportano il nome di Eolo, l’azienda precisa di non aver attivato alcuna iniziativa di questo genere” e che quindi “potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing, che Eolo ha prontamente segnalato al proprio reparto legale e denunciato alla Polizia Postale”.

In questo senso a chi dovesse ricevere mail o messaggi di questo tipo l’invito è quello di “rivolgersi alla Polizia Postale“.