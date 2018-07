Esce dal carcere e si fa beccare con la pistola in giardino

Uscito dal carcere dove era finito per stalking congtro l’ex compagna, si è subito fatto arrestare perché trovato con una pistola detenuta illegalmente.

Protagonista di questa brutta storia un noto pregiudicato di Busto, 55enne, che ha mostrato di non voler rinunciare alla sua ex compagna e di non volerla lasciare libera.

L’indagine della Polizia è stata attenta e accurata e alla fine gli agenti del Commissariato sono intervenuti nel pomeriggio del 20 luglio: dopo un lungo servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione del pregiudicato, hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura, su cui si trovava in compagnia di un altro individuo. Scatata la perquisizione del veicolo, dell’abitazione e del giardino, proprio dallo spazio verde è saltata fuori – dietro ad un albero del giardino, ben custodita all’interno di una maglietta bianca – una pistola, un revolver marca Rouger calibro 22.

Il pregiudicato è stato arrestato per detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Sotto sequestro, ovviamente, la pistola.