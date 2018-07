Esce fuori strada, auto in bilico

Incidente per fortuna senza feriti nel pomeriggio di oggi, martedì 3 luglio: una donna di circa 50 anni stava percorrendo la provinciale 17, quando all’altezza di Daverio, ha perso il controllo dell’auto ed è uscita di strada. La donna non è rimasta ferita ma l’auto si è impennata finendo in bilico a bordo carreggiata.

Galleria fotografica Incidente a Daverio 4 di 5

Sul posto gli agenti della Polizia gestione associata di Azzate per i rilievi. Ancora da accertare le cause dell’incidente: la donna stava viaggiando in direzione di Vergiate quando ha sterzato fino a finire prima contro un muro di cinta di una casa e poi fuori dalla carreggiata, restando in bilico a bordo strada. Nessuna ferita per la signora al volante che non è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari.