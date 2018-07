Escherichia coli nell’acqua. Il sindaco Maffioli: “Entro 48 ore tutto tornerà alla normalità”

L’Ats Insubria ha rilevato la presenza nell’acqua del Serbatoio Tordera (bacino Michirolo) di sostanze che potrebbero rappresentare un rischio per la salute. In particolare è stata trovata una certa quantità di escherichia coli, un batterio che vive nel nostro intestino, ma in alcuni casi può provocare infezioni se ingerito.

Il vice-sindaco ha vietato preventivamente l’utilizzo dell’acqua corrente per il consumo umano, ma l’ordinanza ha allarmato i cittadini, non solo di Casale Litta, ma anche delle località vicine come Villadosia, Cazzago Brabbia e Ternate. Il sindaco Graziano Maffioli ha dichiarato: «Le analisi di Ats hanno trovato il batterio solo nel bacino Michirolo, che serve Casale Litta. La società responsabile Alfa s.r.l ha iniziato i lavori versando del cloro nel bacino, per bonificare l’acqua contaminata».

Secondo le previsioni degli esperti il problema verrà risolto entro le prossime 48 ore, ma l’ordinanza sarà ritirata solo dopo che una seconda analisi avrà dimostrato l’assenza di escherichia coli nell’acqua. Comunque la contaminazione rimane limitata all’acqua di Casale Litta, Villadosia e i comuni vicini sono serviti da altri acquedotti, che non contengono sostanze dannose.