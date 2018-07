Escursioni guidate alla scoperta della Val Vigezzo

Passeggiare in montagna tra antiche mulattiere e case in pietra alla scoperta dei panorami della Val Vigezzo. A proporre queste escursioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini, è il campeggio Hermitage di Craveggia in collaborazione con le Guide escursionistiche ambientali dell’associazione AccompagNatur, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze naturalistiche, storiche e gastronomiche della Val d’Ossola e dintorni, sulla vicina sponda piemontese del Lago Maggiore.

Il primo appuntamento è per sabato 21 luglio con ritrovo alle 10 del mattino al campeggio Hermitage di Craveggia. Da qui la guida Arianna Bertoni guiderà il gruppo di partecipanti lungo i sentieri della valle, in un percorso ad anello, facile e accessibile a tutti tra le case in pietra che da centinaia di anni ospitano abitanti ed escursionisti. Percorrendo le antiche mulattiere di collegamento tra le diverse frazioni di Druogno, dove è prevista una “dolce merenda“, sulla via del ritorno presso l’azienda di produzione “Piccoli frutti di Vigezzo”.

Sabato prossimo 28 luglio si parte mezz’ora prima dallo stesso posto per arrivare all’Alpe Pidella, Piana di Vigezzo. Una gita facile, in quota, con l’utilizzo della funivia che ci permette di arrivare in tutta comodità in località La Piana. Passeggiata con “merenda dell’alpigiano”.

Il costo di ogni escursione è di €10 per gli adulti, € 5 per i bambini e un forfait di € 25euro per le famiglie numerose.

Per info e prenotazioni contattare la guida Arianna Bertoni al 347 9103100 oppure abertoni@hotmail.it