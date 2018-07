Espulso e rimpatriato straniero irregolare

Nella tarda serata di ieri, lunedì, i carabinieri di Busto Arsizio hanno fermato in una zona residenziale di via sempione, un cittadino albanese, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

Durante le fasi di identificazione i militari hanno verificato che su di lui pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso dalla Questura di Verbania nel maggio scorso.

Al termine delle formalità di rito, grazie ad una efficace azione di coordinamento tra i carabinieri ed il personale della Questura di Varese, il soggetto è stato nuovamente espulso con contestuale ordine di accompagnamento alla frontiera dell’aeroporto di Malpensa dove è stato accompagnato e imbarcato su un volo per l’Albania.