Estate al cinema, ecco i film dal 19 luglio

L’azione è l’ingrediente principale di Skyscraper, al cinema da giovedì 19 luglio. Dwayne Johnson è Will Sawyer, ex comandante della Squadra Recupero Ostaggi dell’FBI e oggi esperto di sicurezza per gli edifici più moderni. Durante un sopralluogo in Cina, il grattacielo più alto e sicuro del mondo viene avvolto da un terribile incendio e Will viene considerato responsabile. In fuga dalla polizia, il protagonista dovrà scovare i veri colpevoli, riabilitare la propria reputazione e non da ultimo salvare la sua famiglia, rimasta intrappolata nel grattacielo in fiamme.

Overboard, diretto da Bob Fisher e Rob Greenberg, racconta la storia di Leonardo (Eugenio Derbez), uno degli uomini più ricchi del Messico, nonché playboy sfaticato e completamente assorbito da se stesso. Kate (Anna Faris), giovane madre single con tre figli, lavora alle sue dipendenze come addetta alle pulizie del suo lussuoso yatch. Dopo averla licenziata ingiustamente e a seguito di una notte di festeggiamenti, Leonardo rimane vittima di un incidente nautico e finisce su una spiaggia dell’Oregon, senza memoria. Kate non perderà l’occasione per vendicarsi, presentandosi al capezzale dello smemorato come sua moglie e costringendolo a lavorare.