Esterno Notte, cinque appuntamenti in Valceresio

Cinema sotto le stelle in Valceresio, con cinque appuntamenti inseriti nella programmazione di Esterno Notte 2018.

Si comincia giovedì 12 luglio a Induno Olona. Alle alle 21.30 nei giardini di Villa Bianchi (via Porro 35) verrà proiettato “A ciambra”, un film di Jonas Carpignano del 2017 (ingresso 4 euro).

Venerdì 13 luglio a Clivio, alle 21,30 nel cortile di Casa Reale per Cinema in famiglia si potrà assistere alle avventure dell’orsetto Paddington, in “Paddintgon 2”. Ingresso gratuito.

Venerdì 27 luglio a Induno Olona, alle 21,30 al campo sportivo di via Andreoli, “Benedetta follia“, ultimo film di Carlo Verdone (ingresso 4 euro).

Domenica 5 agosto, alle 21,15 al parco Butti di Viggiù per Cinema in famiglia è in programma il film d’animazione “Coco” . Ingresso gratuito.

Sempre a Viggiù, domenica 12 agosto (al Parco Butti con inizio alle 21,15) si potrà vedere “Ella&John – The leisure seeker” di Paolo Virzì. Ingresso 6 euro, ridotto 4,50, ridotto soci Filmstudio under 25: 3 euro.

QUI potete leggere e scaricare la locandina con la programmazione completa di Esterno Notte 2018