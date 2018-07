EuroPA gestirà manutenzione e pulizia degli impianti sportivi

Il consiglio comunale di Legnano nell’ultima seduta ha approvato l’affidamento per i prossimi cinque anni dei servizi di manutenzione e pulizia degli impianti sportivi cittadini a Euro.PA Service Srl, la Società di servizi strumentali a totale capitale pubblico.

Una novità nata dalla necessità di ridurre i rilevanti costi di gestione e di accorciare la catena delle competenze che prima vedeva coinvolte nei vari aspetti, Amga Sport, l’Ufficio Sport, il settore Lavori Pubblici del Comune di Legnano e la stessa Euro.PA Service S.r.l., con l’esclusione della ASSL (Associazione Società Sportive Legnanesi) che rappresenta il mondo dell’associazionismo sportivo; ora tutti gli aspetti gestionali saranno curati direttamente da Euro.PA. che opererà in stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e naturalmente l’Associazione Società Sportive che riacquista il ruolo centrale nella pratica sportiva Legnanese.

«Si tratta di una importante operazione che oltre restituire centralità al ruolo dell’Amministrazione e all’Associazione Società Sportive Legnanesi, garantisce uno snellimento delle procedure -afferma l’assessore allo Sport Franco Colombo– che porterà sicuramente benefici alla gestione degli impianti cittadini e a tutte le associazioni sportive legnanesi, fruitici primarie delle strutture, e nel contempo comporterà un importante risparmio economico, che potrà essere reinvestito in ambito sportivo».

Un aspetto fondamentale riguarda le tariffe orarie degli impianti che «saranno di nuovo introitate dal Comune di Legnano come avveniva precedentemente», spiega Luca Monolo, Presidente di Euro.PA Service: «Il nostro sarà un puro lavoro di service così come nel DNA della società». Altro aspetto importante riguarda le piscine comunali che, precisa ancora Monolo, «non rientrano nel contratto di servizio e, pertanto, saranno ancora gestite da Amga Sport». Gli obiettivi dichiarati di questa novità riguardano la razionalizzazione nella gestione degli impianti, il risparmio energetico degli stessi e la messa a frutto dell’internalizzazione del servizio di pulizie che è un punto di sviluppo della Società per i prossimi mesi.

