Europei di Glasgow, c’è anche Chiara Ondoli

La composizione ufficiale degli equipaggi per i prossimi Campionati Europei di canottaggio porta in dote una bella notizia per il remo del Varesotto. Oltre ai cinque atleti che fanno parte del cosiddetto Gruppo Olimpico, a Glasgow ci sarà anche Chiara Ondoli, la 23enne di Angera (e cresciuta nella “De Bastiani”) tesserata per l’Aniene ed “emigrata” negli Stati Uniti per studiare e fare sport a Seattle.

Ondoli è stata scelta dal dt azzurro Cattaneo per remare nel quattro di coppia senior, insieme a Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo e Stefania Gobbi. Il settore “rosa” è ancora una volta quello più importante per il movimento remiero della provincia di Varese. Delle sei convocazioni dell’Italia che hanno coinvolto i nostri atleti, una sola è destinata al settore maschile, quella per Andrea Micheletti che a Glasgow gareggerà nel quattro di coppia leggero con Catello Amarante, Paolo Di Girolamo e Matteo Mulas.

Tra le donne senior ci saranno – come da previsione – anche Sara Bertolasi, Ilaria Broggini e Veronica Calabrese. La 30enne bustocca, tornata quest’anno in attività, agli Europei ha già vinto un argento e un bronzo e sulle acque scozzesi remerà nel due senza senior insieme alla padovana Alessandra Patelli con la quale disputò le Olimpiadi di Rio.

Calabrese e Broggini, entrambe della Canottieri Gavirate, saranno invece impegnate insieme ad Aisha Rocek e Giorgia Pelacchi nelle regate del quattro senza senior.

È invece una delle “punte” azzurre tra i pesi leggeri Federica Cesarini, altra atleta di Gavirate in doppio tesseramento con le Fiamme Oro: l’iridata 2017 del quattro leggero verrà schierata agli Europei sul doppio, accanto alla cremonese Valentina Rodini.

La nazionale italiana che parte oggi per la Scozia comprende 16 equipaggi (11 senior, 5 pesi leggeri) con qualche novità rispetto al recente passato. Le gare di canottaggio, inserite negli Europei multidisciplinari, prenderanno il via giovedì 2 agosto per terminare domenica 5.