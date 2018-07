Fabiana e Alessandro: “Le nostre vacanze intorno al lago, a piedi”

Un giro di undici tappe intorno al Lago Maggiore, a piedi, zaino in spalla. Fabiana e Alessandro partiranno da Laveno Mombello il 6 agosto e termineranno il loro viaggio dopo dodici giorni e 224 chilometri. «Ci piace l’idea di esplorare il nostro territorio, di vederlo con altri occhi», raccontano.

Entrambi nati e cresciuti sul Verbano, i due trentenni hanno deciso di fare una vacanza alternativa nonostante restino a pochi chilometri da casa: «Abbiamo organizzato il nostro viaggio facendo in modo che ogni tappa tocchi luoghi di interesse culturale. E’ interessante scoprire posti da vedere di cui prima non conoscevo l’esistenza, nonostante siano vicino a noi», racconta Fabiana Volpato, 28 anni.

Il viaggio sarà raccontato, tappa per tappa, sulla pagina facebook dell’Associazione Esplora il Lago Maggiore, realtà nata circa tre anni fa da Alessandro e altri due amici con l’idea di far conoscere il loro territorio. «Siamo circondati da luoghi bellissimi che molte volte non hanno la giusta attenzione – continua Fabiana -. Questo viaggio vuole essere un modo per esplorarli e farli conoscere a tutti».

Il viaggio a piedi inizierà dalla Sponda Magra, con tratte dai 12 ai 27 chilometri, in base alla tappa. La partenza è da Laveno Mombello per poi toccare Ispra, Dormelletto, Lesa, Baveno, Ghiffa, Cannobbio, Locarno, Vira Gambarogno, Lago Delio, Porto Valtravaglia e ritorno. «Abbiamo scelto le strade meno trafficate o percorsi alternativi, dove possibile. Per il pernottamento invece, ci fermeremo in alberghi o b&b. Sarà una bella avventura e credo che ci porteremo a casa una bella esperienza, oltre ad una conoscenza approfondita dei luoghi che viviamo quotidianamente».