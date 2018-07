“Facciamo nascere un Comitato per l’ospedale di Saronno”

Dopo la presa di posizione del Pd di Turate, che ha “bacchettato” l’Amministrazione saronnese per non aver istituito una commissione consigliare sull’ospedale e di non aver convocato l’assemblea dei sindaci per parlare del problema del nosocomio, si attiva la società civile saronnese. Il circolo “la bussola” chiede la nascita di un comitato tra cittadini e associazioni, dopo aver riassunto le principali criticità che affliggono l’ospedale. Ecco la lettera appello

Il “Circolo della Bussola” segue con attenzione la situazione dell’Ospedale di Saronno ed ha organizzato incontri pubblici molto partecipati nel novembre 2016 e recentemente nel mese di maggio. Nonostante l’impegno e gli impegni presi dal Direttore Generale

Dr. Brazzoli nel corso dell’ultimo incontro, l’Ospedale resta in grave sofferenza; vengono adottate soluzioni tampone per le quali dovremmo ringraziare i Medici degli Ospedali di Busto e Gallarate che hanno permesso di superare solo in parte la crisi profonda dei reparti di Ostetricia Ginecologia e Terapia intensiva. A breve lasceranno l’Ospedale i Primari di Ginecologia e di Neurologia, mentre altre posizioni apicali non sono stabilizzate (Chirurgia, Ortopedia, Pronto soccorso). E ben si sa quanto sia fondamentale per l’efficienza di un reparto la presenza di Primari eccellenti e personale motivato.

Resta prioritaria la richiesta alla Direzione dell’ASST di rendere attrattiva la realtà del nostro Ospedale indicendo concorsi, assumendo Medici ed Infermieri nei reparti sotto organico, promuovendo condizioni di lavoro equilibrate ed efficaci ed eliminando turni di lavoro insostenibili.

In una tale situazione di continua emergenza è evidentemente velleitario pensare di costruire quel progetto di individuazione di “poche ma significative eccellenze” che dovrebbero caratterizzare il futuro del nostro Ospedale, come suggerito ed auspicato dall’Assessore regionale Raffaele Cattaneo durante l’incontro di maggio.

Ciascuno, per il ruolo che rappresenta, deve rimboccarsi le maniche e “mettersi alla stanga”: per questo pensiamo sia sempre più necessaria la presenza, accanto alle figure istituzionali delegate alla tutela della salute degli abitanti di Saronno e del Comprensorio, di un soggetto civico che porti la voce del territorio e che in accordo con tutti gli attori presenti possa interloquire con l’Azienda al fine di trovare, con spirito di collaborazione,

le migliori soluzioni a questo momento che non vede precedenti nella storia secolare del nostro Ospedale.

Questo soggetto potrebbe essere un “Comitato per l’Ospedale” che raccolga, oltre a singoli cittadini, tutte le numerose realtà associative che già operano a vario titolo nell’ambito della salute e dell’assistenza.

E’ questo il “compito delle vacanze” che proponiamo e che auspichiamo di veder prontamente raccolto, alla ripresa dopo il periodo feriale.

Il Circolo della Bussola

Saronno