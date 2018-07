Fallimento Casinò di Campione, in gioco 600 posti di lavoro

Non si arrendono al fallimento del Casinò di Campione D’Italia i sindacati di categoria del settore gioco Fisascat Cisl, Slc Cgil e Uilcom. In una nota congiunta tramessa al ministro dell’Interno Matteo Salvini le tre sigle hanno sollecitato un «tempestivo intervento finalizzato ad evitare il tracollo della storica comunità campionese, struttura che tra dipendenti diretti ed in appalto garantisce occupazione a circa 600 lavoratori” e che attraverso l’indotto, sottolinea la missiva, “garantisce la sopravvivenza dei 2000 abitanti dell’unica enclave italiana che, nelle ultime settimane, ha già dovuto rinunciare ai servizi minimi precedentemente garantiti ai cittadini».

Secondo i sindacati la profonda crisi della casa da gioco del comasco sarebbe stata aggravata dalla decisione della Banca Centrale Svizzera di eliminare il limite al tasso di cambio Euro/Franco svizzero nel 2015, facendo perdere in un solo giorno circa 20 milioni di franchi dal bilancio del Casinó, determinando l’impossibilità della prima azienda campionese di onorare la convenzione con il Comune di Campione d’Italia costringendo il tribunale di Como a dichiararne il fallimento per insolvenza.

«Tanti e vani sono stati i tentativi di evitare tale tracollo – sottolineano Fisascat Cisl, Slc Cgil e Uilcom – a partire dal taglio di orario e salariale dei dipendenti della Casa da Gioco che rinunciano a un’importante quota di stipendio fin dal 2012, sacrificio confermato il 15 maggio 2018 attraverso referendum, fino alla revisione al ribasso di tutti i servizi in appalto».